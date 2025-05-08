Девочка, опустившая в лужу Знамя Победы, извинилась

08.05.2025 | 14:37

Подростком, окунувшим в лужу Знамя Победы в Заводском районе, оказалась 12-летняя ученица 6-го класса одной из пензенских школ.

В Сети появилось видео с ее извинениями.

«Приношу извинения жителям города Пензы, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО за оскорбление Знамени Победы, которое мы совершили с моими друзьями 7 мая в 21:22 на улице Циолковского города Пензы», - заявила школьница.

Утром в четверг, 8 мая, в пензенском телеграм-канале появилось видео под названием «Вандализм в Заводском районе: подростки осквернили флаг Победы». «Группа подростков совершила возмутительный акт вандализма - сорвала флаг и окунула его в лужу. Затем достали телефон и начали снимать видео с флагом. Уважаемые родители! Обратите внимание на воспитание своих детей - подобные действия порочат память героев и караются законом», - говорилось в описании.

Видео сняли во дворе дома № 19 на улице Циолковского.

Подростков, замешанных в инциденте, быстро установили, сообщили PenzaInform.ru в областном УМВД России. Их вместе с родителями пригласили в отдел полиции, где провели беседу.