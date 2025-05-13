Полиция занялась жителем села Лопатино, пообещавшим сжечь флаг

13.05.2025 | 16:35

В Пензенской области произошел еще один инцидент с флагом: в селе Лопатино молодой человек сорвал его с магазина и пообещал сжечь.

Через некоторое время флаг с изображением ордена «Отечественная война» оказался на земле.

Поступок молодого человека запечатлел на видео его приятель. 13 мая запись появилась в Сети.

«Вот такая молодежь... В Лопатине молодые люди сорвали флаг, судя по словам автора видео, с целью поджечь и растоптать. Ну как так можно? Им бы уроки патриотизма преподать, как в случае с подростками в Заводском районе. Как считаете?» - говорится в тексте поста.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в областном УМВД России, инцидент произошел еще 7 мая. Личность молодого человека была установлена на следующий день: им оказался 18-летний местный житель.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Во «ВКонтакте» ситуацию прокомментировал представитель администрации Лопатинского района: «Виновник данного инцидента определен. Действующее лицо на видео определено. С молодым человеком проведена беседа и с его бывшим опекуном, т. к. он имеет психические отклонения, на фоне которых он не осознает свои действия и поступки. Работа с данным молодым человеком будет продолжена. Приносим извинения всем, кого затронула данный инцидент».

Вечером 7 мая в Заводском районе Пензы, во дворе дома № 19 на улице Циолковского, подростки осквернили Знамя Победы. Их личности быстро установили.

Оказалось, что знамя в лужу окунула 12-летняя ученица 6-го класса одной из пензенских школ. Позже в Сети появилось видео с ее извинениями. Родителей подростков привлекли к ответственности.