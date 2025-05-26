Пензенцы смогут отметить День велосипедиста на Олимпийской аллее

В Пензе в субботу, 31 мая, на Олимпийской аллее пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка (0+), посвященная Всемирному дню велосипедиста.
Торжественное открытие состязаний намечено на 10:00. Участников будут регистрировать у стелы «Олимпийские кольца» с 9:00 до 9:45, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Посоревноваться смогут все желающие пензенцы, которые знают и соблюдают правила дорожного движения и имеют исправные велосипеды любого типа.
Участникам гонки вручат памятные подарки в следующих номинациях:
- самый старший по возрасту велосипедист (велосипедистка);
- самый младший;
- самый креативный костюм;
- самый креативный велосипед.
Цель Всемирного дня велосипедиста - привлечь внимание к этому виду транспорта. Он экологически чистый и полезный для здоровья.
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