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Спорт

В велогонке на Олимпийской аллее участвовали более 300 человек

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В субботу, 31 мая, на Олимпийской аллее в Пензе прошла IV Всероссийская массовая гонка, посвященная Всемирному дню велосипедиста.

В велогонке на Олимпийской аллее участвовали более 300 человек

Как сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта, в спортивном празднике на колесах приняли участие более 300 человек.

В велогонке на Олимпийской аллее участвовали более 300 человек

Спортсмены были разделены на возрастные группы:

- беговелы - мальчики и девочки 2021 года рождения и младше;

- велосипеды - мальчики и девочки 2016-2020-го;

- велосипеды - мальчики и девочки 2012-2015-го;

- велосипеды - юноши и девушки 2008-2011-го;

- велосипеды - мужчины и женщины 2007 года рождения и старше.

В велогонке на Олимпийской аллее участвовали более 300 человек

Памятные подарки также получили самый старший и самый младший участники гонки и обладатели самого креативного костюма и велосипеда.

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Источник — фото областного минспорта
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