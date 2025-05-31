В велогонке на Олимпийской аллее участвовали более 300 человек

31.05.2025 | 14:10

В субботу, 31 мая, на Олимпийской аллее в Пензе прошла IV Всероссийская массовая гонка, посвященная Всемирному дню велосипедиста.

Как сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта, в спортивном празднике на колесах приняли участие более 300 человек.

Спортсмены были разделены на возрастные группы:

- беговелы - мальчики и девочки 2021 года рождения и младше;

- велосипеды - мальчики и девочки 2016-2020-го;

- велосипеды - мальчики и девочки 2012-2015-го;

- велосипеды - юноши и девушки 2008-2011-го;

- велосипеды - мужчины и женщины 2007 года рождения и старше.

Памятные подарки также получили самый старший и самый младший участники гонки и обладатели самого креативного костюма и велосипеда.