Общество

На Олимпийской аллее устроили парад «Триколор»

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В День российского флага по Олимпийской аллее пройтись пешком было трудно. А вот на велосипеде, самокате, скейте или роликах - без проблем. На массовом параде «Триколор» пензенцы соблюдали дресс-код.

«Белый цвет - это чистота», - рассказала горожанка.

«Синий цвет - это цвет неба», - отметил мужчина.

«Красный цвет - это, как я считаю, показатель борьбы России с внешними врагами, отвага», - пояснил молодой человек.

Если нет своего транспорта - не беда: велосипеды предоставляли на старте. К патриотической акции жители Пензы присоединяются уже четвертый год подряд.

«Такие массовые мероприятия в нашем относительно небольшом городе - это довольно интересно», - подчеркнул житель Пензы Денис Блинов.

«Это очень важно, чтобы дети знали главные атрибуты нашего государства: флаг, гимн и герб. День флага России обязательно нужно отпраздновать масштабно, чтобы чувствовали гордость», - заявила жительница Пензы Елена Осокина.

Горожанам также предлагали поучаствовать в беспроигрышной лотерее в конце мероприятия, но сначала необходимо было проехать по аллее круг, распределившись по цветам. А на сцене для всех собравшихся выступали пензенские артисты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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