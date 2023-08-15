Пензенцы могут не ждать встречи со звездой на 1 Сентября

15.08.2023 | 12:58

Чуть больше двух недель осталось до 1 Сентября, и у юных пензенцев возник вопрос: планируется ли в честь Дня знаний устроить в городе большой праздник на Юбилейной площади с приглашенной звездой.

Как пояснила сетевому изданию начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина, проведения мероприятия по данной тематике не запланировано.

В 2022 году на 1 Сентября для детей и подростков устроили на Фонтанной площади концерт, в котором принимали участие лучшие детские и молодежные коллективы города; в парке имени Белинского - мастер-классы, игры, эстафеты и квест; в Детском парке - «Карнавал знаний», а на набережной реки Суры - концерт солистов вокальной студии «Шанс» детской музыкальной школы имени В. П. Чеха.

В 2020 году 1 сентября на Юбилейной площади в Пензе проходила презентация организаций образования, культуры и спорта, а вечером выступил певец Трофим.

В 2019-м школьников на Юбилейной площади поздравили с 1 Сентября группа «Мохито» и Денис Майданов.