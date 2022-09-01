Культура

Пензенцам рассказали о мероприятиях для детей к 1 Сентября

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В четверг, 1 сентября, в Пензе для детей и подростков, отмечающих День знаний, подготовили развлекательные мероприятия.

Так, в 12:00 на Фонтанной площади состоится концерт, в котором примут участие лучшие детские и молодежные коллективы города.

В 14:00 в ЦПКиО имени В. Г. Белинского, на территории танцплощадки, проведут мастер-классы, игры и эстафеты, а в 15:30 посетители смогут принять участие в большом квесте по парку.

В 15:00 Пензенский зоопарк ждет всех, кто желает понаблюдать за тем, как едят обезьяны, - там пройдет показательное кормление.

В 16:00 Детский парк на Ульяновской улице приглашает гостей на «Карнавал знаний».

В 18:00 на Набережной реки Суры состоится концерт солистов вокальной студии «Шанс» детской музыкальной школы имени В. П. Чеха.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в 12:00 на Фонтанной площади состоится концерт, в котором примут участие лучшие детские и молодежные коллективы города.
Что символизирует химера дырявого Иван-коня?


Имя: Гость
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