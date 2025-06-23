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Общество

Стартовало строительство школы в Дальнем Арбекове

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В Пензе официально объявлено о начале строительства школы на 1 100 мест в Дальнем Арбекове (микрорайон № 7, между улицами Генерала Глазунова - Героя России Жоги - 65-летия Победы). Генеральный подрядчик - местная компания.

Стартовало строительство школы в Дальнем Арбекове

Проект включает в себя здание переменной этажности (2-3 этажа). На площади 21 885,5 кв. м разместятся учебные классы, лаборатории, кабинеты для практических занятий, информационный центр со студией дизайна и телестудией, два спортивных зала, тренажерный, актовый (на 695 мест) и конференц-зал, рассказали в министерстве образования.

Предусмотрено благоустройство территории, на которой расположатся футбольное поле и открытые спортивные площадки.

Строительство идет активно, на объекте работают 15 единиц техники.

«Это образовательное учреждение с нетерпением ждут маленькие жители микрорайона и их родители. Школа будет иметь инженерно-техническое направление. Кроме того, она станет настоящим социокультурным центром, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Каленов. Ведомство уже приступило к подбору и формированию педагогического состава.

Согласно паспорту объекта, строительство должно завершиться 30 июня 2027 года.

Стартовало строительство школы в Дальнем Арбекове

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Источник — фото областного минобра
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