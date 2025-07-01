Оператор связи расширил ассортимент устройств собственной марки

01.07.2025 | 15:11

МегаФон обновил линейку портативной техники и аксессуаров собственной торговой марки Stellarway. В серию вошли беспроводные наушники, внешние аккумуляторы, сетевые зарядные устройства и дата-кабели. Эти устройства стали еще более производительными, функциональными и эргономичными, а цена осталась такой же доступной.

В числе новинок - компактные пауэрбанки емкостью 20 000 и 30 000 мА*ч с возможностью быстрой зарядки как телефонов, так и ноутбуков, в том числе модель, специально разработанная для Apple Watch. Дата-кабели получили поворотный коннектор для удобства использования, а кабели с разъемом Type-C теперь могут одновременно заряжать сразу 2 устройства.

Новые беспроводные гарнитуры в металлическом кейсе порадуют улучшенным качеством звука, комфортной посадкой и современным дизайном. Также в ассортименте появились обновленные сетевые зарядные устройства с поддержкой быстрой зарядки, рассчитанные на широкий спектр современных гаджетов.

Продукция уже доступна во всех салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в интернет-магазине МегаФона.

С момента запуска бренда Stellarway в ноябре 2023 года под этой маркой было выпущено более 100 наименований техники и аксессуаров во всех ключевых потребительских категориях. По итогам первых месяцев 2025-го продажи устройств Stellarway выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем в 2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Кроме устройств под маркой Stellarway, МегаФон развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel. На сегодня это 9 моделей кнопочных телефонов, 19 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых, включая детские смарт-часы с eSIM, а также 2 модели планшетов.

«Высокий спрос на товары под нашими торговыми марками объясняется 2 факторами: во-первых, оптимальным соотношением цены и качества; во-вторых, мы можем гибко реагировать на запросы покупателей и оперативно предлагать именно то, что необходимо клиенту. Именно поэтому мы постоянно расширяем наш ассортимент СТМ. В случае с продукцией крупных вендоров, которые ориентируется на собственные бизнес-стратегии, некоторые изменения в ассортименте проходят медленно и требуют длительных согласований. Это ограничивает нашу возможность быстро реагировать на изменяющиеся потребности покупателей», - отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».