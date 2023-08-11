В Пензе показали, как идет ремонт в парке им. Белинского

11.08.2023 | 18:00

В Пензе продолжается реконструкция входной группы парка им. Белинского со стороны улицы Карла Маркса. О ходе работ рассказали специалисты Управления капитального строительства г. Пензы.

На участке укладывают тротуарную плитку и бордюры, завершают устройство бетонного основания под мощение и делают врезку водопровода.

Параллельно засыпают кабели электроснабжения и труб водоотведения, заливают бетоном основание будущего амфитеатра и укладывают систему «Водалюкс» в каркас фундамента фонтана.

Кроме того, рабочие обустраивают входную группу и разрабатывают для нее грунт.

В пензенском планетарии также идет ремонт. Ранее сообщалось, что там завершается чистовая отделка. Рабочие уже начали укладывать паркет в помещениях, а Звездный зал готов к установке 69 кресел для зрителей и финальной настройке оборудования.