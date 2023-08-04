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Культура

В пензенском планетарии завершается чистовая отделка

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В реконструируемом пензенском планетарии завершается внутренняя чистовая отделка помещений. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила пресс-служба регионального минкульта.

Рабочие начали укладывать паркет в помещениях. Звездный зал уже готов к установке 69 кресел для зрителей и финальной настройке оборудования. С внешней стороны необходимо завершить монтаж входной группы и подъемников для инвалидов.

Также большое внимание сейчас уделяется благоустройству прилегающей территории: установлены забор, бордюрный камень, начинается укладка тротуарной плитки и асфальта.

Работы по сохранению обсерватории - объекта культурного наследия регионального значения - начались в 2021 году и проводятся в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по указу Президента РФ Владимира Путина.

Губернатор Олег Мельниченко не раз подчеркивал, что исторический облик сохранен в полном объеме. Планетарий не только не потерял, но еще и «функционально приобрел по площадям», отмечал он.

Благодаря новому оборудованию, завезенному из Германии и США, появится возможность показывать гибридные шоу, когда и классическая оптическая проекция, и современная цифровая технология используются одновременно. Новый комплекс уже протестировали.

Общая площадь обновленного планетария составит 1 095,49 кв. м. Планируется, что объект откроют к 1 сентября. К этой же дате должен завершиться первый этап реконструкции ЦПКиО имени В. Г. Белинского.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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