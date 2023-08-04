В УЖКХ объяснили отказ от новых сетей ливневки на Чаадаева

04.08.2023 | 12:58

В управлении ЖКХ города Пензы объяснили, почему при реконструкции улицы Чаадаева, которую затапливает во время каждого сильного дождя, не проложили новые сети ливневой канализации, хотя изначально намеревались.

«Еще при Белозерцеве по улице Чаадаева планировали делать ливневку / ливневую канализацию. В новостях региональных СМИ позже, и при новом руководстве области тоже, неоднократно заявлялось о заказе проектов дороги с ливневкой. Но вот приступили к ремонту дороги, и об этом элементе забыли. Новая длинная уличная река во время каждого дождя от перекрестка улиц Чаадаева и Дружбы в районе ЖБИ до Сурского моста со сливом в Суру у частного сектора теперь гарантирована?

Все последние годы в ряде мест на улице Чаадаева воде просто некуда было уходить и она скапливалась на отдельных участках, превращаясь в крупные открытые водные резервуары, например в районе остановки общественного транспорта «Завод ЖБИ», - написал пользователь Александр К. в Telegram-чате PenzaInform.

Представитель УЖКХ объяснил пензенцу, что в рамках ремонта дороги на Чаадаева сделали ревизию существующих сетей ливневой канализации и восстановили их работоспособность.

«В местах, где отсутствуют ливнеприемные колодцы, были проведены работы по исправлению профиля дороги с целью отвода воды с проезжей части дороги», - говорится в ответе.

Накануне глава Пензы Александр Басенко сообщил, что ремонт улицы Чаадаева выполнен на 65%. Уже выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя покрытия, почти полностью установлен бортовой камень. Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальта, занимается ремонтом тротуаров и благоустройством.