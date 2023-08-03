Сетевое издание|18+|Четверг|3 авг 2023|17:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Бездарно: пензячка показала тротуар на Шуисте после ремонта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Почему так бездарно делают тротуар на Шуисте?» - таким вопросом задалась горожанка Юлия Ф., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 3 августа.

«Я, конечно, понимаю, что раньше тротуара не было, но почему нельзя сделать сразу нормально? И, ладно, летом еще можно пройти, а зимой будет скользко и люди начнут падать на таких неровностях, весной и осенью будет грязь», - отметила Юлия.

На фотографиях, сделанных пензячкой на улице Чаадаева, видно, что покрытие пошло волнами, будто материал положили на не выровненную предварительно поверхность.

«Почему дорожных работников никто не контролирует? Если они не успевают, то дайте еще время, чтобы качественно выполнили свою работу, а не спустя рукава», - высказала свое мнение женщина.

Она надеется, что коммунальщики обратят внимание на замечания и исправят свои ошибки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте