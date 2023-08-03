Бездарно: пензячка показала тротуар на Шуисте после ремонта

03.08.2023 | 15:48

«Почему так бездарно делают тротуар на Шуисте?» - таким вопросом задалась горожанка Юлия Ф., обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 3 августа.

«Я, конечно, понимаю, что раньше тротуара не было, но почему нельзя сделать сразу нормально? И, ладно, летом еще можно пройти, а зимой будет скользко и люди начнут падать на таких неровностях, весной и осенью будет грязь», - отметила Юлия.

На фотографиях, сделанных пензячкой на улице Чаадаева, видно, что покрытие пошло волнами, будто материал положили на не выровненную предварительно поверхность.

«Почему дорожных работников никто не контролирует? Если они не успевают, то дайте еще время, чтобы качественно выполнили свою работу, а не спустя рукава», - высказала свое мнение женщина.

Она надеется, что коммунальщики обратят внимание на замечания и исправят свои ошибки.