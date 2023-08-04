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Общество

Пензенцы смогут требовать сокращения рабочего дня в жару

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В пятницу, 4 августа, на рассмотрение в Госдуму должен поступить законопроект о праве работников требовать у начальства сокращение рабочего дня, если в помещении слишком высокая температура.

Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания копии законопроекта и пояснительной записки.

Сейчас имеются лишь рекомендации Роспотребнадзора: при +28,5 °C сокращать рабочий день на час, при +29 °C - на два часа, при 30,5 °C - на четыре. Однако работодатели не обязаны соблюдать эти правила и действуют на свое усмотрение.

Теперь право на сокращенный день в жару хотят узаконить в трудовом кодексе.

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C - на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C - на два часа; при температуре воздуха +29,1 °C и выше - на четыре часа», - говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является «создание благоприятных условий труда и обеспечение соблюдения защиты прав и интересов работников при выполнении работ в условиях повышенных температур воздуха».

Ранее синоптики предупредили, что в август в средней полосе России будет на один-два градуса теплее нормы. При этом в Поволжье ожидается засуха - недобор дождевой воды составит 30-40%.

В Пензенской области из-за жары с конца июля объявлен желтый уровень погодной опасности. Вторую неделю в дневное время температура воздуха наблюдается не менее 30 °C. На западе региона сохраняется IV класс пожарной опасности.

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