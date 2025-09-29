Участникам СВО разрешили возвращаться к работе позже

29.09.2025 | 18:14

Участникам специальной военной операции, окончившим службу, но не успевшим вернуться к работе в течение трех месяцев из-за состояния здоровья, будут продлевать трудовые договоры. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Изменения внесли в статьи 81 и 351.7 ТК РФ. Теперь бойцы смогут приступить к работе позже ранее озвученного срока - договоры будут действительны весь период их временной нетрудоспособности (полученной после службы по мобилизации или по контракту).

До этого работодатель был вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Ранее в Пензенской области ввели штрафы за невыполнение работодателями квот по приему участников СВО и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Вопрос рассмотрели на сессии Заксобра в пятницу, 26 сентября.

Для должностных лиц штраф составит от 20 000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Для предприятий, где трудятся более 100 человек, квота - 1% среднесписочной численности; где заняты от 36 до 100 человек - 1 рабочее место.