Сетевое издание|18+|Понедельник|31 июл 2023|16:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в августе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Август в Пензенской области будет теплее, чем обычно. Во всем Приволжском федеральном округе среднемесячная температура окажется выше нормы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Класс среднемесячной температуры ниже нормы в августе не прогнозируется нигде, лишь в Якутии он будет около нормы на отрицательном фоне. Температура выше нормы ожидается в Центральном федеральном округе, исключая самые западные регионы, Брянскую, Тверскую. Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа - это и Волгоградская, и Астраханская области», - пояснил Роман Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также дал прогноз на заключительный месяц лета.

«Предварительно август в средней полосе России будет на 1-2 градуса теплее нормы», - указал он. При этом в Поволжье, по словам Тишковца, ожидается засуха - недобор дождевой воды составит 30-40%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте