Синоптики рассказали, какая погода ждет пензенцев в августе

31.07.2023 | 14:35

Август в Пензенской области будет теплее, чем обычно. Во всем Приволжском федеральном округе среднемесячная температура окажется выше нормы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Класс среднемесячной температуры ниже нормы в августе не прогнозируется нигде, лишь в Якутии он будет около нормы на отрицательном фоне. Температура выше нормы ожидается в Центральном федеральном округе, исключая самые западные регионы, Брянскую, Тверскую. Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа - это и Волгоградская, и Астраханская области», - пояснил Роман Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также дал прогноз на заключительный месяц лета.

«Предварительно август в средней полосе России будет на 1-2 градуса теплее нормы», - указал он. При этом в Поволжье, по словам Тишковца, ожидается засуха - недобор дождевой воды составит 30-40%.