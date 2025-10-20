Сумму на реализацию инициатив пензенцев сочли недостаточной

Общество

20 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию в 2026 году проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования, мало. Так считает депутат Андрей Жданников, высказавший свое мнение на заседании гордумы в понедельник, 20 октября.

«Получается, если 20 проектов у нас заявятся, мы по 1 млн каждому будем выделять? Или какое-то ограниченное количество проектов будет? Тогда не более скольких: 3, 5?» - поинтересовался он у начальника отдела развития местного самоуправления администрации Пензы Светланы Чернецовой.

Она пояснила, что все зависит от суммы проекта. Заявки рассмотрит специальная комиссия.

«Это будет конкурсный отбор. Может заявиться 1 проект на 20 млн, может заявиться 20 проектов по 1 млн рублей, может заявиться 2 по 10 или, может быть, например, заявятся 5 проектов по 10 млн рублей - в этом случае выиграют только 2, которые умещаются в 20 млн.

Количество ограничивается суммой. Сумму жители устанавливают самостоятельно. Если это маленькая территория, то проект можно на 5 млн реализовать, а если большая, то там и 20 может не хватить», - отметила Светлана Чернецова.

Она добавила, что теоретически все 20 млн могут уйти на один проект, если именно он будет отобран комиссией.

Председатель гордумы Денис Соболев в этой связи подчеркнул: «Было бы правильно, чтобы выиграло 4 проекта по 5 млн, чтобы в каждом из районов города появилось новое благоустроенное место».

Тогда Андрей Жданников заявил, что финансирования, которое закладывается на 2026 год, явно недостаточно.

«Я просто подразумеваю, что заявок будет очень много. Зная, сколько у нас сейчас стройматериалы стоят, тем более опять повышение, на 5 млн ну что мы там можем сделать?» - высказался он, предложив увеличить общую сумму.

Ранее глава города Олег Денисов объяснил, что требуется от пензенцев для участия в программе: «Сами разрабатывают проект, сами определяют, в каких границах он должен быть реализован и его примерную стоимость. Рассматривается все это на собрании жителей, и по установленной форме они этот проект вносят в администрацию города с 1 по 10 апреля».

В 2025 году решено было поддержать инициативу пензенцев с улицы Ново-Казанской. Теперь на месте заброшенного пустыря появился благоустроенный зеленый уголок с прогулочной зоной и скамейками для отдыха, а на сэкономленные на торгах деньги там проложат сети освещения.

