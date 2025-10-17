В Пензенской области ослабел интерес к курсам первой помощи

17.10.2025 | 13:50

В Пензенской области понизился интерес к курсам «Готов к санитарной обороне», где пензенцев учат оказывать первую помощь. Об этом на брифинге в правительстве в пятницу, 17 октября, рассказала первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Заявок на проведение у нас сейчас не поступает. Я не знаю, может быть, муниципалитет сейчас где-то и занимается, но вот такого широкого отклика сейчас нет», - констатировала она.

Поэтому минздрав вновь решил запустить информационную кампанию и напомнить пензенцам о возможности бесплатно получить полезные навыки.

«Очень важно уметь оказать помощь, остановить кровотечение при порезе дома, в лесу, при ушибе, ожогах. Все эти вещи надо знать, чтобы не дойти до каких-то осложнений, инвалидности или летального исхода», - подчеркнула Марина Воробьева.

Записаться на курсы можно по номеру 122 (доб. 7). Длительность обучения - 3,5 часа.

Проект «Готов к санитарной обороне» запустили в сентябре 2024 года, участниками стали около 344 000 пензенцев. Занятия проводят специалисты областной станции скорой медицинской помощи совместно с 200 инструкторами.

В регионе создали 73 площадки, где можно пройти обучение, 23 из них находятся в Пензе.