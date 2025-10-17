Подготовленные к санитарной обороне пензенцы помогли 2 раненым

17.10.2025 | 12:51

В Пензенской области курсы «Готов к санитарной обороне» прошли почти 344 000 человек. Еще двое обученных смогли применить знания на практике и помочь пострадавшим, рассказала на брифинге в пятницу, 17 октября, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В первом случае помощь оказала сотрудница администрации. Она проезжала мимо, когда случилось ДТП. Произошло лобовое столкновение автомобилей, пассажирка одного из них вылетела на крышу.

«Это был болевой шок, это были, конечно, травмы, и было кровотечение. Были правильно и своевременно наложены жгут, шина на шею», - пояснила Воробьева.

За то время, пока оказывали первую помощь, подъехала скорая. Женщину спасли.

Второй случай – производственная травма. Работник одного из предприятий повредил руку, началось кровотечение. Пострадавшему правильно наложили жгут и оказали помощь, благодаря чему руку удалось спасти.

28 января на брифинге Марина Воробьева рассказала об участниках проекта «Готов к санитарной обороне», которые также использовали полученные навыки для спасения человеческих жизней.

Так, одна женщина стала свидетельницей ДТП на трассе. На ее глазах человек вылетел из машины, у него остановилось сердце. «Прошедшая обучение женщина смогла «завести» ему сердце», - сообщила Воробьева.

Еще один случай был на улице в Пензе, также проводилась сердечно-легочная реанимация. «Человеку удалось сохранить жизнь», - подчеркнула первый замминистра.