Общество

В Пензе пока не реализуют проект сквера в виде ласточкина гнезда

В Пензе пока не появится новый сквер на повороте с улицы Мира к гостинице «Ласточка». Проект зеленой зоны обнародовали в 2017 году.

О его судьбе в телеграм-канале председателя гордумы Дениса Соболева спросил горожанин. «Были сообщения, что его (сквер. - Прим. ред.) благоустроят. Публиковался проект, даже начали что-то делать, но сейчас работы стоят», - написал он.

Соболев подтвердил, что в настоящее время новым сквером никто не занимается.

«Там есть интерес у частного инвестора в целом привести всю зону в порядок, но до конкретики еще не быстро», - пояснил он.

Неофициальное название будущего сквера - «Гнездо ласточки», оно отражает его концепцию. Разработчики проекта вдохновились близостью Ласточкиных гор и тем, что зеленая зона расположится на краю оврага, как некое гнездо.

Планировались установка скамеек, устройство освещения и ограждения по краю оврага.

