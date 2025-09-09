Ликбез

Можно ли заменить водительские права раньше срока?

Вопрос от интернет-пользователя

Перестала нравиться фотография на водительском удостоверении, а до срока замены еще далеко. Можно ли сделать это раньше?

Ответ специалиста

Закон не запрещает переоформлять документ прежде, чем истечет его срок действия. Кроме того, есть случаи, когда это необходимо.

Переоформление требуется, если:

- изменены личные данные (например, ФИО) владельца;

- категория здоровья водителя стала иной (к примеру, он получил инвалидность);

- удостоверение повреждено и не читается.

Заменить права можно, подав заявление через «Госуслуги», в отделении ГАИ или МФЦ. Госпошлина составляет 4 000 рублей, рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

