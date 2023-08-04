Болезнь или похороны близких дадут право не являться в военкомат

04.08.2023 | 10:30

Правительство РФ утвердило новую форму повесток о призыве на срочную службу. Соответствующее постановление вступит в силу в субботу, 5 августа.

О том, как будет выглядеть документ, рассказала «Парламентская газета».

Лицевая сторона новой повестки ничем не отличается от старой. На оборотной стороне изложена памятка по правам и обязанностям призывников. В частности, там подробно расписаны уважительные причины, при наличии которых неявка по повестке не будет считаться нарушением закона.

К ним относятся:

- заболевание или увечье с утратой трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Также в документе напоминается, что призывнику с момента вручения повестки (или момента, когда она считается врученной, например при размещении в его «Личном кабинете» на «Госуслугах») запрещается выезд за рубеж.

Кроме того, содержится предупреждение: в случае неявки гражданина в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней к нему будут применены ограничительные меры, установленные в апреле. К ним относятся запрет на выезд за пределы России, ограничения на управление транспортным средством и его регистрацию, на открытие ИП или получение статуса самозанятого.

Также в повестке должна быть указана одна из причин вызова: уточнение документов воинского учета, прохождение медицинского освидетельствования или призывной комиссии, отправка к месту прохождения военной службы.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, несмотря на кампанию по масштабной цифровизации военкоматов, бумажная повестка была и остается основной, а электронные версии будут использоваться как дублирующие и вспомогательные.