Весенний призыв: электронные повестки направят через «Госуслуги»

01.04.2025 | 11:19

Во вторник, 1 апреля, стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Повестки россиянам будут приходить и в бумажном виде, и в электронном.

«Электронные будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», - уточнили в Минобороны России.

От напечатанных повесток не отказались, они по-прежнему юридически значимы.

Оповещения о явке в военный комиссариат будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника либо вручаться ему лично.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, ему подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Всего в этот раз в армию отправят 160 000 человек.