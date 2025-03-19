В Пензе мигрантов-нарушителей направили в военкомат

19.03.2025 | 19:27

В пензенские торговые точки и хостелы наведались военные следователи, росгвардейцы и полицейские. Целью стала проверка иностранцев, работающих и живущих в областном центре.

Рейд прошел в северном районе города. Правоохранители ознакомились с документами 35 трудовых мигрантов. Пятеро из них получили гражданство России, однако не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военкомат.

Со всеми гражданами, вовремя не вставшими на воинский учет, провели беседу, сообщили военные следователи.

Также мигрантам рассказали о возможности службы в рядах ВС РФ по контракту.

Рейды по выявлению мигрантов-нарушителей проводят регулярно. Так, 13 марта правоохранители нашли 4 приезжих из Центральной Азии, которые находились в России незаконно и работали без разрешения (занимались сортировкой и погрузкой сельхозпродукции). Их выдворят из страны. Также установлены 5 мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет в военкомате.