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Общество

В Пензе мигрантов-нарушителей направили в военкомат

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В пензенские торговые точки и хостелы наведались военные следователи, росгвардейцы и полицейские. Целью стала проверка иностранцев, работающих и живущих в областном центре.

Рейд прошел в северном районе города. Правоохранители ознакомились с документами 35 трудовых мигрантов. Пятеро из них получили гражданство России, однако не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военкомат.

Со всеми гражданами, вовремя не вставшими на воинский учет, провели беседу, сообщили военные следователи.

Также мигрантам рассказали о возможности службы в рядах ВС РФ по контракту.

Рейды по выявлению мигрантов-нарушителей проводят регулярно. Так, 13 марта правоохранители нашли 4 приезжих из Центральной Азии, которые находились в России незаконно и работали без разрешения (занимались сортировкой и погрузкой сельхозпродукции). Их выдворят из страны. Также установлены 5 мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет в военкомате.

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Источник — видео ЦВО ВСО по Пензенскому гарнизону
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