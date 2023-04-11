Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов

11.04.2023 | 16:52

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Это следует из данных электронной базы парламента.

Депутаты узаконили рассылку повесток онлайн, а также заказным письмом

Согласно одной из принятых Государственной Думой поправок, военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале госуслуг, так и в МФЦ. При этом новая схема будет построена на базе уже работающей системы «Госуслуг». Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Еще одна принятая депутатами поправка легализует отправку повесток заказным письмом. Уведомления о необходимости явки в военкомат будут считаться врученными с момента появления в отделении почты отметки о доставке письма.

В случае, если вручить повестку не получится ни одним из способов, указанных в законопроекте, она должна считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специально создаваемом реестре повесток.

Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов.

Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнобязанных россиян, отметил также ранее Картаполов.

При этом в текущий весенний призыв электронные повестки рассылаться не будут, заверил он.

Другие поправки касаются ответственности за уклонение от призыва на военную службу

Депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Как накануне объяснил Картаполов, если призывник «делает вид, что не получает повестку» онлайн, то он будет обязан в течение двух недель после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат самостоятельно.

«Если он этого не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата», - продолжил депутат.

Обеспечительные (ограничительные) меры для уклонистов будут включать в себя запрет на выезд за пределы России. Если же военнообязанный в течение 20 суток после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью не придет в военный комиссариат, будут введены другие санкции: ограничение на управление транспортным средством и его регистрацию, ограничение на открытие ИП или получение статуса самозанятого. Кроме того, они могут распространяться на сделки с недвижимостью, земельными участками, а также на получение займов и кредитов.

Вводить дополнительные ограничения для уклонистов от военной службы получат право и власти регионов, если посчитают нужным.

О назначении ограничений граждан будут уведомлять через «Госуслуги». У военнообязанных появится возможность в течение пяти дней дистанционно оспорить их. Отменять данные меры должны автоматически в течение суток с момента явки по повестке или подтверждения уважительных причин для неявки.

Кроме того, военкоматы получат право ставить граждан на воинский учет без их личной явки. Делать это будут на основании сведений из государственных информационных систем. Предоставлять данные о военнообязанных, необходимые для постановки на воинский учет, будут через портал госуслуг работодатели и вузы. Однако гражданину все равно может прийти повестка «для сверки сведений». Эта норма не будет распространяться на офицеров запаса СВР и ФСБ.

Совет Федерации намерен рассмотреть законопроект 12 апреля. В Кремле заверили, что он не связан с мобилизацией.