В Пензе вручили повестки в военкомат 9 мигрантам, ставшим россиянами

14.05.2025 | 11:47

В Пензе силовики проверили трудовых мигрантов, недавно получивших российское гражданство.

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону, регионального управления ФСБ, ОМОН «Страж» и полиции побывали в нескольких районах Пензы в точках оптовой и розничной торговли, хостелах и других местах проживания гастарбайтеров.

Участники рейда отсмотрели документы у 150 человек. Выяснилось, что 9 из них, став гражданами России, проигнорировали обязанность встать на воинский учет по месту проживания или регистрации. Всем им вручили повестки в военкоматы.

Еще двое, как оказалось, уклоняются от прохождения военной службы по призыву.

«Со всеми гражданами, вовремя не вставшими на воинский учет, проведена профилактическая беседа. Также им сообщили о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.