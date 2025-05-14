Общество

В Пензе вручили повестки в военкомат 9 мигрантам, ставшим россиянами

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В Пензе силовики проверили трудовых мигрантов, недавно получивших российское гражданство.

В Пензе вручили повестки в военкомат 9 мигрантам, ставшим россиянами

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону, регионального управления ФСБ, ОМОН «Страж» и полиции побывали в нескольких районах Пензы в точках оптовой и розничной торговли, хостелах и других местах проживания гастарбайтеров.

В Пензе вручили повестки в военкомат 9 мигрантам, ставшим россиянами

Участники рейда отсмотрели документы у 150 человек. Выяснилось, что 9 из них, став гражданами России, проигнорировали обязанность встать на воинский учет по месту проживания или регистрации. Всем им вручили повестки в военкоматы.

Еще двое, как оказалось, уклоняются от прохождения военной службы по призыву.

«Со всеми гражданами, вовремя не вставшими на воинский учет, проведена профилактическая беседа. Также им сообщили о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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