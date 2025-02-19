В развлекательных заведениях Пензы нашли 5 уклонистов от призыва

19.02.2025 | 09:08

5 призывников, уклоняющихся от прохождения военной службы, были выявлены во время рейда по увеселительным заведениям Пензы.

Проверку баров и кафе провели сотрудники военных следственных органов СК России по Пензенскому гарнизону, военной комендатуры полиции и бойцы ОМОН «Страж». Они побывали в трех местах развлечений пензенцев и гостей города.

Участники рейда в общей сложности проверили 80 человек, в том числе иностранцев. 15 посетителей доставили в военкомат для решения вопроса о постановке на воинский учет.

«Также правоохранители провели разъяснительную работу. В частности, до граждан, в том числе иностранных, были доведены правила и условия поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В 2024 году в регионе было возбуждено 44 уголовных дела в отношении уклонистов от службы в армии, 46 дел направлено в суд. В январе 2025-го на призывников, не желающих отдать долг Родине, было возбуждено 5 уголовных дел.