За переезд втайне от военкомата предложили штрафовать на 20 000 руб.

13.02.2025 | 20:02

На рассмотрение Госдумы внесен анонсированный законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за несообщение в военкомат о переезде. Документ опубликован в базе в четверг, 13 февраля.

В пояснительной записке указано, что в 2023 году к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету были привлечены более 47 тысяч россиян. Основным видом нарушений стало несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде.

Сейчас за это штрафуют на сумму от 1 000 до 5 000 рублей. Инициаторы законопроекта полагают, что такой размер взыскания является незначительным. «Он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», - указали депутаты Госдумы.

Они предложили увеличить сумму штрафа: она должна составлять от 10 000 до 20 000 рублей.

Правительство России поддержало законопроект при условии его доработки (предлагаемые нормы должны в полной мере соответствовать положениям Закона «О воинской обязанности и военной службе»; требуется внести изменения в КоАП РФ).