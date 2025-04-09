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Общество

Назван средний размер штрафа для уклонистов в Пензенской области

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Средний по региону размер штрафа для уклонистов составляет 90 000 рублей, сообщил на брифинге в среду, 9 апреля, начальник отделения учета граждан, подлежащих призыву, отдела Военного комиссариата Пензенской области Никита Козлов.

Применения такого вида наказания, как лишение свободы, за последние годы не было, уточнил он.

Ранее в Каменке осудили 21-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. Молодому человеку приходило несколько повесток, ни по одной он не явился. Его оштрафовали на 80 000 рублей.

В Пензе наказали 24-летнего уклониста. Оправдываясь, он заявил, что не годен для службы по состоянию здоровья. Однако оказалось, что медкомиссия признала молодого человека годным с незначительными ограничениями и он подлежал призыву. Итог - штраф в 100 000 рублей.

В Заречном осудили 19-летнего местного жителя, который игнорировал повестки. «Свой поступок он мотивировал отсутствием желания идти в армию и необходимостью работать и зарабатывать деньги», - сообщили в суде. Юношу оштрафовали на 120 000 рублей.

В 2024 году в регионе было возбуждено 44 уголовных дела в отношении уклонистов от службы в армии, 46 дел направлено в суд.

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