Губернатор вручил призывникам часы белорусского производства

11.04.2025 | 14:00

В пятницу, 11 апреля, на плацу Пензенского областного сборного пункта состоялись проводы новобранцев на срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Участие в церемонии принял губернатор Олег Мельниченко.

«Поздравляю призывников с поступлением на воинскую службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и присвоением первого воинского звания «рядовой». Вооруженные Силы РФ - одни из сильнейших в мире, с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он напомнил, что призывники в зону СВО не привлекаются. «Ни один из вас, без вашего добровольного согласия и соответствующего решения, в зону боевых действий направлен не будет», - обратился губернатор к новобранцам.

В весенний призыв планируется отправить в армию более 1 500 жителей Пензенской области. Это больше, чем осенью, когда были призваны немногим более 1 000 человек, однако не связано с проведением СВО, а обусловлено общим увеличением штатной численности ВС РФ. Срок службы останется неизменным - 1 год.

Новобранцев предполагается направлять во все рода и виды Вооруженных Сил РФ по всем военным округам.

«Я уверен, что вы справитесь с поставленными перед вами задачами. Желаю вам крепкого здоровья, сил, бодрости духа для осознанного, мотивированного служения нашему Отечеству», - напутствовал призывников Олег Мельниченко.

Каждому из них он вручил памятный подарок - наручные часы белорусского производства, сообщили в областном правительстве.