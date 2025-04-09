Весенний призыв: служить отправятся более 1 500 жителей региона

В весенний призыв планируется отправить в армию более 1 500 жителей Пензенской области, сообщил военком региона Андрей Сурков на брифинге в среду, 9 апреля.
Это больше, чем осенью, когда были призваны немногим более 1 000 человек, однако не связано с проведением СВО, а обусловлено общим увеличением штатной численности ВС РФ, подчеркнул Сурков.
Отправка молодого пополнения в войска начнется 11 апреля. Срок службы по призыву останется неизменным - 1 год.
Новобранцев предполагается направлять во все рода и виды Вооруженных Сил РФ по всем военным округам.
Участие в СВО срочники принимать не будут, заключил военком.
Весенний призыв продлится до 15 июля.
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