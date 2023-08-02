В списке документов на установку надгробия оказалось более 10 пунктов

02.08.2023 | 17:01

В администрации Пензы перечислили документы, которые необходимо предъявить гражданам, чтобы заменить или установить памятник на могиле на Восточном кладбище.

Согласно ответу замглавы администрации города по городскому хозяйству Руслана Тинчурина, который имеется в распоряжении редакции сетевого издания «ПензаИнформ», для этого требуется множество документов.

Чтобы получить согласование на установку (замену) намогильного сооружения, нужны:

- заявление, в котором указаны его размеры (длина, ширина);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение личности гражданина РФ);

- свидетельство о смерти захороненного лица;

- копия договора на установку надгробия (может быть без указания суммы), заключенного между заявителем и юридическим лицом или ИП;

- заверенный подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также печатью перечень работников, которые будут заниматься установкой памятника (в списке указываются реквизиты приказов об их назначении на должность или договоров, в случае привлечения мигрантов - реквизиты патента, разрешения на работу);

- копии свидетельств о регистрации транспортных средств (а также прицепов, если используются), которые заедут на территорию кладбища для монтажа, должны быть заверены исполнителем работ;

- копии документов на изготовление или приобретение намогильных сооружений (должны быть заверены исполнителем работ): договор купли-продажи, договор на изготовление или любой другой, подтверждающий покупку или изготовление (можно без указания стоимости);

- эскиз или фотография памятника с указанием его линейных размеров и описанием выполнения работ по установке, а также (если таковые предполагаются) с надписями (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти и т. д.).

Памятник можно установить и самостоятельно, без привлечения работников. В таком случае для согласования не требуется предъявлять часть документов, относящихся к монтажу.

Если надгробие устанавливают близкие родственники умершего, то им необходимо предъявить следующие документы (в зависимости от степени родства):

- свидетельство о рождении;

- свидетельство о заключении брака;

- свидетельство об усыновлении (удочерении);

- свидетельство об установлении отцовства;

- свидетельство о перемене имени;

- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении, установлении отцовства).

Сейчас проезд на кладбище закрыт для всех машин, кроме катафалков, специализированных транспортных средств, автомобилей с престарелыми лицами или гражданами с ограниченными возможностями здоровья. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий престарелый возраст или инвалидность.

Каких именно граждан следует считать престарелыми, не поясняется.

Существующим запретом пензенцы недовольны. В социальных сетях они обращаются к властям с просьбой открыть проезд, чтобы беспрепятственно ухаживать за могилами близких. Также пользователи публикуют снимки разбитых дорог Восточного кладбища, заросших высокой травой рядов и гор мусора и просят привести территорию в порядок.