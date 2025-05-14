Общество

В Пензе благоустраивают городские кладбища

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В Пензе активно наводят порядок на городских кладбищах. На Восточном, к примеру, расположенном на улице Осенней, дорожки отсыпали щебнем и асфальтобетонным гранулятом.

В Пензе благоустраивают городские кладбища

«Продолжается уборка и благоустройство мест захоронений, ликвидация поросли и аварийных деревьев, выполняется покос травы», - рассказали в мэрии.

Уточняется, что с начала 2025 года с муниципальных кладбищ вывезли около 4 000 кубометров мусора.

В Пензе благоустраивают городские кладбища

На лето запланирован ремонт ограждений на Ахунском, Новозападном, Митрофановском и Мироносицком кладбищах. В общей сложности в порядок приведут 500 погонных метров заборов.

В Пензе благоустраивают городские кладбища

Ранее сообщалось, что на Ахунском кладбище, расположенном на улице Кордон Студеный, до 1 августа заменят 100 погонных метров ограждения за 289 400 рублей.

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Источник — фото администрации Пензы
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