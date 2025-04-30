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Общество

На Радоницу на кладбище отправились более 4 500 пензенцев

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Пензенцы пожаловались на огромную очередь на автобус до Восточного кладбища, который пустили на Радоницу, во вторник, 29 апреля.

Снимки толпы людей, которые пожелали на праздник навестить могилы своих близких, распространились в Сети. По словам горожан, очередь стояла с Привокзальной площади (точки отправления) до торгового центра «Сан и Март».

«Стояли 40 минут. Заявили о 8 автобусах. Явно вранье. И с кладбища - такая же проблема», - возмутилась на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» пензячка.

На Радоницу на кладбище отправились более 4 500 пензенцев

На жалобу ответил представитель мэрии. Он подтвердил: на маршрут Пенза-I - Восточное кладбище вышли 8 автобусов большой вместимости.

«Данная ситуация возникла из-за заторов на трассе. Для урегулирования движения на месте работали сотрудники ГИБДД. Совместными усилиями правоохранительных органов и управления ЖКХ удалось наладить транспортное сообщение», - пояснил представитель администрации.

Причиной затора стали в том числе водители, которые оставили транспорт у кладбища.

«Всего за день услугами перевозчиков воспользовались более 4 500 пассажиров», - подсчитали в администрации.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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