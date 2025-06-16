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Общество

За приготовление пищи на Вечном огне хотят лишать свободы на 5 лет

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В России могут ввести уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и мемориалов. Максимальное наказание, которое будет грозить злоумышленникам, - штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

В первом чтении соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ депутаты Государственной думы уже приняли.

Уточняется, что ответственность предлагается ввести за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Сейчас в УК РФ есть статья 243.4, которая предусматривает наказание за уничтожение или повреждение указанных объектов. По максимуму это также штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

«Данная мера направлена на пресечение участившихся в последнее время случаев осквернения воинских мемориалов и памятников - нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне. По данным правительства, с февраля 2022 года зафиксировано более 370 резонансных случаев», - пояснили в Госдуме.

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