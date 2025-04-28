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Общество

На Радоницу в Пензе откроют въезд на 2 кладбища

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В Пензе на Радоницу, 29 апреля, откроют въезд на Восточное и Ново-Западное кладбища, чтобы желающие навестить могилы близких могли проехать на личном транспорте. О временном снятии ограничений глава города Олег Денисов сообщил на своих страницах в соцсетях.

«Обращаю внимание пензенцев, что территория будет открыта только для легковых машин на период с 8:00 до 17:00», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что в день поминовения усопших с 6:00 до 14:00 от Пензы-I до Восточного кладбища будут ходить автобусы большой вместимости. Они станут отправляться с конечной остановки по мере заполнения салона.

Радоница отмечается во вторник 2-й недели после Воскресения Христова. Этот день в Пензенской области официально считается нерабочим.

Въезд на кладбища был закрыт из-за того, что посетители на машинах нарушали благоустройство: повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Теперь проезд разрешен только катафалкам, автомобилям с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированным транспортным средствам. Остальным необходимо оформить пропуск.

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