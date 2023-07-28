Триммер не провезти, сами не косят: пензячку возмутила трава на кладбище

28.07.2023 | 17:55

Жительница Пензы опубликовала в соцсети «ВКонтакте» обращение к губернатору области по поводу состояния Восточного кладбища.

В четверг, 27 июля, она выложила на странице главы региона видеозапись, которая демонстрирует заросшие до полной непроходимости ряды между могилами.

«Уважаемый Олег Владимирович, обращаюсь к вам от родственников тех людей, которые похоронены на Восточном кладбище. Нас на машинах не пускают, чтобы, например, привезти технику - триммер - для покоса травы. Но и администрация кладбища не спешит траву косить. Я понимаю, что, когда трава на могиле, никто не просит косить. Но вот, например, ряд - пройти невозможно, вот ряд - пройти невозможно, трава выше человеческого роста. Прошу как-то повлиять на это и привести кладбище в порядок. Это заезд со стороны мусорки», - высказалась пензячка.

На обращение женщины ответил представитель городского управления ЖКХ. Он предложил ей позвонить в МБУ «Служба городских кладбищ» для определения местоположения участка, на котором необходимо выполнить покос.

Будет ли он произведен и как быстро, неизвестно.

Пензенцы с момента закрытия проезда на кладбища оставляют гневные комментарии в адрес городских властей, лишивших их возможности элементарно привезти на могилу дорогого человека мешок земли.

Чиновники ссылаются на то, что горожане на машинах повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Въезд на Восточное кладбище со стороны центрального входа разрешен только катафалкам, автомобилям с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированным транспортным средствам. Остальным, чтобы проехать, нужно получить пропуск. Это эпопея не на один день, рассказывают люди.

Имеющиеся на кладбище дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме одной, центральной, практически все разбиты либо грунтовые, с ямами и лужами. Так, в июле жительница Пензы жаловалась, что машина, на которой они с сыном, вернувшимся с СВО без ноги, ехали к могиле отца, застряла в трясине.

«В текущем году запланированы работы по мелкоямочному ремонту. Возможность проведения обустройства покрытий на других подъездных дорогах данного кладбища будет рассмотрена в 2024 году исходя из реальных возможностей бюджета», - ответил ей представитель городского управления ЖКХ.

Фото 1, 2 - срезки с видео Людмилы Бойцовой.