27 и 29 апреля до Восточного кладбища будут ходить автобусы

25.04.2025 | 16:32

27 и 29 апреля, когда отмечаются Красная горка (народное название первого воскресенья после Пасхи) и Радоница (день поминовения усопших), от Пензы-I до Восточного кладбища будет ходить общественный транспорт.

«Автобусы большой вместимости будут курсировать с 6:00 до 14:00. Они будут отправляться с конечной остановки по мере заполнения салона», - сообщил глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Радоница отмечается во вторник 2-й недели после Воскресения Христова. В этот день православные верующие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

Как правило, выходной получают жители Пензенской области, работающие в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

Законопроект об объявлении Радоницы нерабочим днем был внесен на рассмотрение Законодательного собрания губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в 2015 году. Законодатели поддержали инициативу.

В Кузнецке на Радоницу пустят автобус до кладбища в «Зеленом шуме». Он будет отправляться от ТЦ «Галина» на улице Белинского, 136. Уехать можно будет в 8:00, 10:00 и 12:00.