В Кузнецке на Радоницу пустят автобус до кладбища в «Зеленом шуме»

25.04.2025 | 16:18

На Радоницу, 29 апреля, в Кузнецке пустят автобус до кладбища в «Зеленом шуме», сообщили в городской администрации.

Он будет отправляться от ТЦ «Галина» на улице Белинского, 136.

Уехать на кладбище можно будет в 8:00, 10:00 и 12:00.

Радоница отмечается во вторник 2-й недели после Воскресения Христова. В этот день православные верующие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

В Пензенской области день особого поминовения усопших официально является нерабочим.