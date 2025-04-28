Автобусы до кладбища: место отправления и стоимость проезда

28.04.2025 | 17:22

Стоимость проезда в автобусах, которые будут на Радоницу, 29 апреля, возить пензенцев с Привокзальной площади на Восточное кладбище, составит 30 рублей, сообщили в городской администрации.

Автобусы большого класса вместимости будут отправляться от магазина «Садовита» по мере наполнения салона.

«Предусмотрена посадка и высадка пассажиров на остановке «Завод ЖБИ», - добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что 29 апреля с 8:00 до 17:00 откроют въезд на Восточное и Ново-Западное кладбища для легковых машин.

Радоница отмечается во вторник 2-й недели после Воскресения Христова. Этот день в Пензенской области официально объявлен нерабочим.