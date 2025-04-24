Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

24.04.2025 | 19:39

Пензенцы, не имеющие личного транспорта, жалуются на невозможность нормально добираться до Восточного кладбища.

«Вот так выглядит единственная пешеходная дорожка на Восточное кладбище от остановки общественного транспорта Монтажный и пешеходного перехода через трассу. Полностью отсутствует асфальт и тем более благоустройство там. И сама остановка - это что-то, как и поездка на общественном транспорте!..» - поделился читатель PenzaInform.ru, приславший в редакцию фотографии.

По словам пензенца, сейчас много говорят о заботе о людях, но дело за этим следует далеко не всегда.

Его пост был размещен в телеграм-канале PenzaInform, где автора поддержали реакциями и комментариями.

«Захоронение на Восточном кладбище огромное, а добраться туда, а особенно обратно в город - большая проблема. Был хотя бы автобус с Монтажного, а сейчас маршрутка. Попробуй вместиться в нее», «Перед тем как попасть на эту «чудесную» дорогу, сначала нужно пройти увлекательный квест - сесть в 12-ю маршрутку. Особенно если надумали посетить кладбище в воскресенье. Эта волшебная маршрутка ходит один раз в час», «Заасфальтируют и сделают платной, как въезд на само кладбище», - написали пензенцы.