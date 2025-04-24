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Глас народа

Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

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Пензенцы, не имеющие личного транспорта, жалуются на невозможность нормально добираться до Восточного кладбища.

Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

«Вот так выглядит единственная пешеходная дорожка на Восточное кладбище от остановки общественного транспорта Монтажный и пешеходного перехода через трассу. Полностью отсутствует асфальт и тем более благоустройство там. И сама остановка - это что-то, как и поездка на общественном транспорте!..» - поделился читатель PenzaInform.ru, приславший в редакцию фотографии.

Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

По словам пензенца, сейчас много говорят о заботе о людях, но дело за этим следует далеко не всегда.

Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

Его пост был размещен в телеграм-канале PenzaInform, где автора поддержали реакциями и комментариями.

Пензенцы жалуются на дорогу до Восточного кладбища

«Захоронение на Восточном кладбище огромное, а добраться туда, а особенно обратно в город - большая проблема. Был хотя бы автобус с Монтажного, а сейчас маршрутка. Попробуй вместиться в нее», «Перед тем как попасть на эту «чудесную» дорогу, сначала нужно пройти увлекательный квест - сесть в 12-ю маршрутку. Особенно если надумали посетить кладбище в воскресенье. Эта волшебная маршрутка ходит один раз в час», «Заасфальтируют и сделают платной, как въезд на само кладбище», - написали пензенцы.

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