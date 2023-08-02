В Кузнецке к 2025 году планируют обновить стелу на въезде в город

02.08.2023 | 12:47

Стела на въезде в Кузнецк по Алексеевскому шоссе с указанием названия города и годом его основания устарела, приводить ее в порядок с каждым годом становится сложнее.

Об этом заявил глава города Сергей Златогорский. Он подчеркнул, что стела - въездные ворота, которые должны выглядеть современно и достойно.

Вопрос о ремонте объекта поднимался еще год назад, в конце июля 2022-го. «Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, никто не дернулся. Она даже у нас не числится, она лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта», - упрекнул тогда мэр подчиненных.

Сейчас он поручил вернуться к теме внешнего вида символа Кузнецк и связаться с проектировщиками. По его мнению, планы можно будет реализовать к 2025 году.

«Посмотрите, как это сделать с подсветкой, долговечно, надежно», - нацелил подчиненных Сергей Златогорский.

Он добавил, что данный вопрос будет решаться параллельно с освоением аэродрома, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.