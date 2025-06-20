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Общество

«Газпром нефть» расширит поставки продукции в Пензенскую область

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«Газпром нефть» и правительство Пензенской области заключили соглашение о расширении поставок высокотехнологичной продукции. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Чтобы удовлетворить потребности ключевых отраслей экономики региона и развития его инфраструктуры, компания предоставит широкий ассортимент смазочных и битумных материалов.

«Газпром нефть» расширит поставки продукции в Пензенскую область

Планируется существенно увеличить объемы поставок индустриальных масел «Газпром нефти» для предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей и приборостроительной отраслей. Это имеет стратегическое значение для региона, где расположены крупные производства сельхозтехники, газового, нефтяного и медицинского оборудования, а также радиоэлектроники.

Также в рамках сотрудничества предприятия области получат доступ к сервису предиктивной диагностики G-Lab на основе искусственного интеллекта. Это один из актуальных инструментов мониторинга состояния промышленного оборудования.

«Газпром нефть» расширит поставки продукции в Пензенскую область

Кроме того, «Газпром нефть» обеспечит предприятия дорожной отрасли, промышленно-гражданского строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона современными битумными материалами. Эффективность продукции подтверждена на практике: в 2024-м защитно-восстанавливающий состав компании успешно применили при ремонте взлетно-посадочной полосы Пензенского аэропорта.

«Пензенская область - активно развивающийся регион, крупный транспортный узел европейской части России с высоким логистическим потенциалом. Обеспечение высоких темпов дорожного, промышленного и гражданского строительства в регионе требует значительных объемов качественных битумов. «Газпром нефть» как надежный партнер готова обеспечить область стабильными поставками современных битумных вяжущих и смазочных материалов с учетом местных климатических условий, интенсивности трафика и перспективного грузопотока», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Газпром нефть» расширит поставки продукции в Пензенскую область

«Предприятия Пензенской области активно пользуются продукцией «Газпром нефти» в части реализации инфраструктурных проектов и применения современных битумных материалов и технологий в дорожной отрасли. Наша промышленность потребляет около 1 500 тонн смазочных материалов в год, общая емкость по автотранспортным и сельхозпредприятиям предприятиям - порядка 5 000 тонн. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по материалам для дорожного строительства, по продукции для всех видов транспорта и промышленного оборудования», - подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Реклама. Заказчик - ООО «Газпромнефть-БМ». ИНН 6234000600.

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