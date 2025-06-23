В Кузнецке иномарка сбила 17-летнюю девушку

В Кузнецке несовершеннолетняя попала под колеса иномарки. ДТП случилось в воскресенье, 22 июня.
В 19:55 на улице Белинского 33-летний водитель автомобиля Ford Focus наехал на 17-летнюю девушку-пешехода. Последнюю госпитализировали с травмами.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
Ранее в Кузнецке погиб пешеход. Трагедия случилась 15 июня в 23 часа на 755-м километре трассы М-5.
По предварительным данным, 29-летний водитель Scania в составе с полуприцепом сбил 47-летнего мужчину.
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