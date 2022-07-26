Общество

В режиме слепой лошади: в Кузнецке не замечали облезшую стелу

Печать
Telegram

В Кузнецке отремонтируют стелу, установленную на въезде в город. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 25 июля, заявил мэр Сергей Златогорский.

«У меня такое ощущение, что только моя пара глаз все видит. Не потому, что тут я такой зоркий, а потому, что инициативы большой ни от кого не вижу.

Начнем с въездной стелы. Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, никто не дернулся. Она даже у нас не числится, она лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта. А что, у остальных глаз нет? Договор чтобы на этой неделе был», - обратился глава администрации к подчиненным.

По его мнению, в таком виде стела не должна «украшать» въезд в город.

Сергей Златогорский перечислил и другие моменты, которые связал с невнимательностью чиновников: «Куча знаков набекрень».

«Глаза раскрывайте и начинайте отрабатывать свои задачи, а то в режиме тяжело запряженной лошади пенсионного возраста тут все ходят, еле-еле ноги волочат и тяжело вздыхают. Еще и слепой лошади, похоже», - резюмировал мэр.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Может пора менять Кузнецкий табун?

Дмитрий Н. Мотовилов||

В режиме дырявого коня ходят. Увидеть можно только через его дыру, став к лесу рачком, а к городу - дурачком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте