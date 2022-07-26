В режиме слепой лошади: в Кузнецке не замечали облезшую стелу

26.07.2022 | 11:35

В Кузнецке отремонтируют стелу, установленную на въезде в город. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 25 июля, заявил мэр Сергей Златогорский.

«У меня такое ощущение, что только моя пара глаз все видит. Не потому, что тут я такой зоркий, а потому, что инициативы большой ни от кого не вижу.

Начнем с въездной стелы. Пока глаза не поднял, не увидел, что ее красить пора, штукатурить, никто не дернулся. Она даже у нас не числится, она лет 30 или 40 стоит, а ее у нас нет как объекта. А что, у остальных глаз нет? Договор чтобы на этой неделе был», - обратился глава администрации к подчиненным.

По его мнению, в таком виде стела не должна «украшать» въезд в город.

Сергей Златогорский перечислил и другие моменты, которые связал с невнимательностью чиновников: «Куча знаков набекрень».

«Глаза раскрывайте и начинайте отрабатывать свои задачи, а то в режиме тяжело запряженной лошади пенсионного возраста тут все ходят, еле-еле ноги волочат и тяжело вздыхают. Еще и слепой лошади, похоже», - резюмировал мэр.