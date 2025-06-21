Момент серьезного ДТП в Кузнецке попал на видео

21.06.2025 | 18:52

В субботу, 21 июня, в Сети появилось видео момента жесткого ДТП в Кузнецке на пересечении улиц Дарвина и Рабочей.

Кадры были сделаны стационарной камерой. На перекрестке столкнулись 2 автомобиля. Легковая машина двигалась по улице Рабочей, внедорожник, пятидверная «Нива», - по Дарвина.

Внедорожник ударил легковую машину в правую сторону. От удара она перевернулась несколько 5 раз и осталась лежать на боку. «Ниву» развернуло, она вылетела на пешеходную часть.

Пострадали ли в ДТП люди, не сообщается. Пока официальной информации о случившемся нет.

Ранее в Сети опубликовали видео момента серьезного ДТП у ТЦ «Южный» на улице Калинина в Пензе. Ранним утром 18 июня там столкнулись Volkswagen Transporter с 27-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2107 с 18-летним водителем. Отечественный автомобиль тоже перевернулся от удара, пострадали 3 человека.