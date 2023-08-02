Уточнено число больших автобусов, которые закупят для области

02.08.2023 | 13:56

Только 10 из 79 новых автобусов, поставка которых ожидается в Пензенской области, будут большими. Остальные - среднего и малого класса.

Это следует из документа, опубликованного во вторник, 1 августа, на сайте правительства региона.

Известно, что автобусы закупят на средства специального казначейского кредита в 500 млн рублей. Поставку машин должны завершить к 1 февраля 2024-го.

Согласно документу, новый транспорт будет ездить по 55 маршрутам. Помимо 10 больших автобусов, жителей области станут возить 43 средних и 26 малых.

Предполагается, что транспорт будет современным и комфортабельным. Планируют направить его том числе в Башмаковский, Белинский, Каменский, Кузнецкий, Лопатинский, Нижнеломовский, Никольский, Шемышейский, Земетчинский и Вадинский районы.

Как ранее сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, закупить хотят автобусы марок ПАЗ, ГАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ. Их количество установили исходя из потребности автотранспортных предприятий и лимитов выделяемых средств.