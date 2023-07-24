Пензенской области дадут кредит на 79 автобусов

24.07.2023 | 14:14

В Пензенской области за счет специального казначейского кредита обновят автобусный парк. Выделение средств уже одобрено.

«Нам выделяют 500 миллионов рублей на покупку 79 современных комфортабельных автобусов для транспортных предприятий районов. Пока документы находятся в стадии разработки, поэтому ориентировочно машины поступят в регион к февралю 2024 года», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

После распределения новые транспортные средства появятся, в частности, в Башмаковском, Белинском, Каменском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском, Шемышейском, Земетчинском и Вадинском районах.

Чтобы машины поступили в автопарки, требуется вовремя подготовить всю необходимую документацию. Глава региона взялся контролировать этот процесс.

Также в 2023 году ожидается поставка в Пензу 94 новых троллейбусов, пока их прибыло около 20. Новый электротранспорт ставят на действующие маршруты, в основном на 7-й.