В Пензенской области продолжают выявлять случаи кори

30.07.2023 | 11:16

В воскресенье, 30 июля, Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало актуальные данные о заболеваемости корью в регионе.

Всего с начала образования очага (конца июня) с подозрением на корь выявили 82 человека. 72 из них (в том числе 64 ребенка) уже выздоровели.

«В стационаре на сегодняшний день на лечении находятся 2 человека. На амбулаторном лечении - 8 человек, все дети», - уточнили в пресс-службе минздрава.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что, помимо жителей Средней Елюзани, где и был зафиксирован очаг, одной из наиболее уязвимых групп являются иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы, а также пензенцы, трудящиеся в других субъектах РФ вахтовым методом.

Руководитель минздрава Вячеслав Космачев призвал глав муниципальных образований усилить контроль за этими лицами и ввести жесткие меры по их вакцинации (либо за счет работодателя, либо за собственный счет прививаемого).