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Общество

Вакцинацию иностранцев и вахтовиков от кори будут жестко контролировать

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Ситуацию с распространением кори в Пензенской области продолжают считать нестабильной, несмотря на то что рост числа новых случаев замедлился.

В понедельник, 24 июля, на заседании региональной противоэпидемической комиссии в минздраве заявили, что одной из наиболее уязвимых групп являются иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы, а также пензенцы, трудящиеся в других субъектах РФ вахтовым методом.

Глава ведомства Вячеслав Космачев призвал глав муниципальных образований усилить контроль за этими лицами и ввести жесткие меры по их вакцинации.

«Также на предприятиях, организациях любой формы собственности, территориально расположенных в муниципальных образованиях, необходимо организовать иммунизацию против кори работающих лиц, не привитых ранее, и организовать надлежащие санитарно-эпидемиологические условия труда», - заявил он.

В минздраве уточнили, что вакцинация будет проводиться либо за счет работодателя (при его согласии), либо за собственный счет прививаемого.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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