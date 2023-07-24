Вакцинацию иностранцев и вахтовиков от кори будут жестко контролировать

24.07.2023 | 21:00

Ситуацию с распространением кори в Пензенской области продолжают считать нестабильной, несмотря на то что рост числа новых случаев замедлился.

В понедельник, 24 июля, на заседании региональной противоэпидемической комиссии в минздраве заявили, что одной из наиболее уязвимых групп являются иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы, а также пензенцы, трудящиеся в других субъектах РФ вахтовым методом.

Глава ведомства Вячеслав Космачев призвал глав муниципальных образований усилить контроль за этими лицами и ввести жесткие меры по их вакцинации.

«Также на предприятиях, организациях любой формы собственности, территориально расположенных в муниципальных образованиях, необходимо организовать иммунизацию против кори работающих лиц, не привитых ранее, и организовать надлежащие санитарно-эпидемиологические условия труда», - заявил он.

В минздраве уточнили, что вакцинация будет проводиться либо за счет работодателя (при его согласии), либо за собственный счет прививаемого.