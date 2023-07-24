Вакцинацию иностранцев и вахтовиков от кори будут жестко контролировать

Ситуацию с распространением кори в Пензенской области продолжают считать нестабильной, несмотря на то что рост числа новых случаев замедлился.
В понедельник, 24 июля, на заседании региональной противоэпидемической комиссии в минздраве заявили, что одной из наиболее уязвимых групп являются иностранцы, привлекаемые в качестве рабочей силы, а также пензенцы, трудящиеся в других субъектах РФ вахтовым методом.
Глава ведомства Вячеслав Космачев призвал глав муниципальных образований усилить контроль за этими лицами и ввести жесткие меры по их вакцинации.
«Также на предприятиях, организациях любой формы собственности, территориально расположенных в муниципальных образованиях, необходимо организовать иммунизацию против кори работающих лиц, не привитых ранее, и организовать надлежащие санитарно-эпидемиологические условия труда», - заявил он.
В минздраве уточнили, что вакцинация будет проводиться либо за счет работодателя (при его согласии), либо за собственный счет прививаемого.
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